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Расправь крылья Расправь крылья
Киноафиша Фильмы Расправь крылья Отзывы о фильме «Расправь крылья»
Donne-moi des ailes / Spread your wings Расправь крылья 2019 / Франция
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Расправь крылья»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В мире, где с детским и подростковым кинематографом очевидная напряжёнка, живёт человек по имени Николя Ванье. Этот французский режиссёр не часто, но всё же регулярно снимает экранизации очаровательных бестселлеров, где главный герой — ребёнок взрослеющий. А катализаторами этого взросления являются странные увлечённые добрые старички и обязательно животные. И вот что удивительно, именно в руках Ванье эта схема бесперебойно работает. Так стоит ли удивляться, что его новый фильм…

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Mikhail Kokin 28 января 2020, 18:11
Потрясающий, добрый фильм!
28 января 2020, 18:11 Ответить
Алексей Уренев 4 февраля 2020, 19:35
Оценка
Хороший фильм, реально семейный, с красивой природной картинкой, рекомендую к просмотру, жаль только , что на него люди не пошли : на сеансе были вдвоём в пустом зале...
4 февраля 2020, 19:35 Ответить
solodovnikanna 6 февраля 2020, 01:37
Оценка
Замечательный фильм, захватывающий, ошеломительно красивый.
6 февраля 2020, 01:37 Ответить
ksanty 7 февраля 2020, 16:38
Очень красивый фильм. Очень жаль, что так мало был в прокате.
7 февраля 2020, 16:38 Ответить
Танюшка Никонорова 10 сентября 2020, 21:17
Оценка
улетный фильм
10 сентября 2020, 21:17 Ответить
kimo777 29 марта 2023, 11:38
Оценка
Отличный фильм с очень живыми героями (кроме журналистки, пожалуй). Жаль, что у нас он прошел практически незамеченным.
29 марта 2023, 11:38 Ответить
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