В мире, где с детским и подростковым кинематографом очевидная напряжёнка, живёт человек по имени Николя Ванье. Этот французский режиссёр не часто, но всё же регулярно снимает экранизации очаровательных бестселлеров, где главный герой — ребёнок взрослеющий. А катализаторами этого взросления являются странные увлечённые добрые старички и обязательно животные. И вот что удивительно, именно в руках Ванье эта схема бесперебойно работает. Так стоит ли удивляться, что его новый фильм…
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