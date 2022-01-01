Наша рецензия

Документальные фильмы о мире моды – едва ли не отдельный жанр современного дока, глянец в мире неигрового кино, чаще всего следующий четкой схеме и включающий определенный набор элементов. Мучительная работа кутюрье над коллекцией, его внутренние сомнения, быстрый, предельно деликатный взгляд на личную жизнь дизайнера, бесконечно преданное окружение, ослепляющая красота моделей, наконец, кульминация – успешный показ на неделе моды, слезы на глазах и овации публики. Снятый задолго до…