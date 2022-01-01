Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Величайший кутюрье Величайший кутюрье
Киноафиша Фильмы Величайший кутюрье Отзывы о фильме «Величайший кутюрье»
Celebration Величайший кутюрье 2007 / Франция
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Величайший кутюрье»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Документальные фильмы о мире моды – едва ли не отдельный жанр современного дока, глянец в мире неигрового кино, чаще всего следующий четкой схеме и включающий определенный набор элементов. Мучительная работа кутюрье над коллекцией, его внутренние сомнения, быстрый, предельно деликатный взгляд на личную жизнь дизайнера, бесконечно преданное окружение, ослепляющая красота моделей, наконец, кульминация – успешный показ на неделе моды, слезы на глазах и овации публики. Снятый задолго до…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить 2 комментария
Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Приложение киноафиши