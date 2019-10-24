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Иные Иные
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Freaks Иные 2018 / США / Канада
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Иные»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В фильме Зака Липовски и Адама Б. Стэйна ангельской красоты девочка по имени Хлои ходит из угла в угол кухни крайне обветшалого дома, пока мужчина рядом готовит обед. «Меня зовут Элеонор Рид, и бейсбол — мой любимый вид спорта», — повторяет она, как заклинание. У фильма идеальное начало — мы ничего не понимаем, и нам это нравится. Все фрагментарно, все надо склеить самостоятельно. Но затем все же появляются подробности: довольно скоро становится понятно, что…

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Никита Добров 24 октября 2019, 21:11
Оценка
Изначально трейлер заинтересовал своей подачей.
Решил с друзьями сходить, посмотреть что по чём.
В общем-то остался доволен, один раз стоит глянуть точно.
Иногда шутки не в тему были, но на шестёрочку насмотрел.
Синий порошочек не помог
24 октября 2019, 21:11 Ответить
Ильёси Давлатов 24 октября 2019, 21:17
Оценка
Фильм фантастический, сюжет продуман отлично, актёрская игра вообще великолепная, советую всем посмотреть этот фильм, жду продолжения)
24 октября 2019, 21:17 Ответить
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