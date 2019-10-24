Наша рецензия

В фильме Зака Липовски и Адама Б. Стэйна ангельской красоты девочка по имени Хлои ходит из угла в угол кухни крайне обветшалого дома, пока мужчина рядом готовит обед. «Меня зовут Элеонор Рид, и бейсбол — мой любимый вид спорта», — повторяет она, как заклинание. У фильма идеальное начало — мы ничего не понимаем, и нам это нравится. Все фрагментарно, все надо склеить самостоятельно. Но затем все же появляются подробности: довольно скоро становится понятно, что…