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Материнский инстинкт Материнский инстинкт
Киноафиша Фильмы Материнский инстинкт Отзывы о фильме «Материнский инстинкт»
Duelles Материнский инстинкт 2018 / Франция / Бельгия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Материнский инстинкт»

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Бельгия, начало шестидесятых годов. Две подруги-домохозяйки живут рядом, их маленькие сыновья вместе ходят в школу, они, конечно, лучшие друзья. Один мальчик, Тео, флегматичный, рассудительный. Другой, Максим, мечтательный, озорной. Их матери зато будто противоположность детям. Мать Тео Алиса (Верле Батенс) — издерганная, нервная. А Селин (Анн Косенс), соответственно, спокойная и веселая. Но ничто, даже самый хороший нрав, не защитит от налетевшей порывом черного ветра беды. Один из…

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