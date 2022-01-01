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Крошечный средневековый городок в Венето. Две доминанты возвышаются над солнечными виноградниками: старый графский замок и новый цементный завод. Под ними на горбатых улицах в каменных домиках патриархально живут местные: крестьяне, трактирщики, бандиты, сумасшедшие, аристократы. Внезапно местный граф сводит счеты с жизнью, а затем кто-то начинает отстрел его врагов. Эксцентричного графа играет Раде Шербеджия в ковбойской шляпе. Он нечто вроде идеального барина, хранителя идущих еще с…