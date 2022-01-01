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Венецианский детектив Венецианский детектив
Киноафиша Фильмы Венецианский детектив Отзывы о фильме «Венецианский детектив»
Finché c'è Prosecco c'è speranza Венецианский детектив 2017 / Италия
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Венецианский детектив»

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Крошечный средневековый городок в Венето. Две доминанты возвышаются над солнечными виноградниками: старый графский замок и новый цементный завод. Под ними на горбатых улицах в каменных домиках патриархально живут местные: крестьяне, трактирщики, бандиты, сумасшедшие, аристократы. Внезапно местный граф сводит счеты с жизнью, а затем кто-то начинает отстрел его врагов. Эксцентричного графа играет Раде Шербеджия в ковбойской шляпе. Он нечто вроде идеального барина, хранителя идущих еще с…

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