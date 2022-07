1 In Like Flynn (Opening Titles) David Hirschfelder 2:01

2 Jungle David Hirschfelder 5:04

3 I'll Be Seein' Ya Kid David Hirschfelder 2:13

4 Razor Card Game David Hirschfelder 2:10

5 Opium Den David Hirschfelder 2:55

6 Decoy, Dook Arrives, Luck Shot David Hirschfelder 1:01

7 All Hands on Deck David Hirschfelder 2:32

8 I Captain This Voyage, Bound for South Australia David Hirschfelder 3:16

9 Find Your Own Horizon, Hello Girls David Hirschfelder 2:36

10 Shot the Engine David Hirschfelder 1:50

11 Shark David Hirschfelder 1:19

12 Horizons David Hirschfelder 1:25

13 Fig Leaf Rag, The Mountain Arrives David Hirschfelder 2:15

14 Pineapple Rag, Bet You Weren't Expecting That David Hirschfelder 1:58

15 Rose's Tango, Kiss, Plumbing Joke David Hirschfelder 3:01

16 You Take on the Kid, Errol and Rose Play Piano David Hirschfelder 3:50

17 The Fight, Pt. 1 David Hirschfelder 4:40

18 The Fight, Pt. 2 David Hirschfelder 4:43

19 Girls and Guns, Achun and Vassilis David Hirschfelder 3:06

20 This Belonged to a Friend of Mine David Hirschfelder 2:41

21 Hit a Reef David Hirschfelder 5:05

22 It's a Miracle David Hirschfelder 1:21