Crypto Rush, 2019

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о выходе в прокат Факты О фильме - Съемки фильма начались в 2017 году и продолжались до середины 2018 года, застав момент спада рынка криптовалюты. - Во время работы над фильмом съемочная группа побывала в семи странах мира. - Режиссер фильма - эксперт по стратегическим коммуникациям и продвижению высокотехнологичных стартапов. Она является ментором международного стартап-акселератора Techstars в Берлине, входит в список «The 100 Most Influential Tech Women on Twitter» по версии американского издания Business Insider. Развернуть Фильм Crypto Rush рассказывает историю о том, как одна случайная инвестиция в майнинг криптовалюты в свое время изменила мир настолько, что о биткоине думал и мечтал практически каждый. Развернуть 7.4 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Год выпуска 2019 Режиссер Лилиана Пертенава Все актеры и съемочная группа 1 постер

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