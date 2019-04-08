Crypto Rush, 2019

- Съемки фильма начались в 2017 году и продолжались до середины 2018 года, застав момент спада рынка криптовалюты.
- Во время работы над фильмом съемочная группа побывала в семи странах мира.
- Режиссер фильма - эксперт по стратегическим коммуникациям и продвижению высокотехнологичных стартапов. Она является ментором международного стартап-акселератора Techstars в Берлине, входит в список «The 100 Most Influential Tech Women on Twitter» по версии американского издания Business Insider.
Фильм Crypto Rush рассказывает историю о том, как одна случайная инвестиция в майнинг криптовалюты в свое время изменила мир настолько, что о биткоине думал и мечтал практически каждый.