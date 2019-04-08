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Crypto Rush Crypto Rush
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Crypto Rush

Crypto Rush, 2019

2019 / Россия
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Факты О фильме

- Съемки фильма начались в 2017 году и продолжались до середины 2018 года, застав момент спада рынка криптовалюты.

- Во время работы над фильмом съемочная группа побывала в семи странах мира.

- Режиссер фильма - эксперт по стратегическим коммуникациям и продвижению высокотехнологичных стартапов. Она является ментором международного стартап-акселератора Techstars в Берлине, входит в список «The 100 Most Influential Tech Women on Twitter» по версии американского издания Business Insider.

Фильм Crypto Rush рассказывает историю о том, как одна случайная инвестиция в майнинг криптовалюты в свое время изменила мир настолько, что о биткоине думал и мечтал практически каждый.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Год выпуска 2019
Режиссер
Лилиана Пертенава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Crypto Rush 1 постер
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