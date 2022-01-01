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Коррупционер Коррупционер
Киноафиша Фильмы Коррупционер Отзывы о фильме «Коррупционер»
The Corrupted Коррупционер 2019 / Великобритания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Коррупционер»

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Недавно вышедший из тюрьмы Лиам (Сэм Клафлин) мечтает вернуться к нормальной жизни и заново завоевать доверие жены и сына. Но сделать это будет не так просто. Его родной брат Шон (Джо Клафлин) попал в передрягу с участием местного девелопера Клиффорда Каллена (Тимоти Сполл). Этому человеку дорогу лучше не переходить. Он втайне ворочает миллионами, мухлюет с недвижимостью и прикрывает поставки наркотиков из Латинской Америки. В сложной схеме задействованы десятки людей, включая полицейских и…

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