Наша рецензия

Недавно вышедший из тюрьмы Лиам (Сэм Клафлин) мечтает вернуться к нормальной жизни и заново завоевать доверие жены и сына. Но сделать это будет не так просто. Его родной брат Шон (Джо Клафлин) попал в передрягу с участием местного девелопера Клиффорда Каллена (Тимоти Сполл). Этому человеку дорогу лучше не переходить. Он втайне ворочает миллионами, мухлюет с недвижимостью и прикрывает поставки наркотиков из Латинской Америки. В сложной схеме задействованы десятки людей, включая полицейских и…