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Призраки Шэрон Тейт Призраки Шэрон Тейт
Киноафиша Фильмы Призраки Шэрон Тейт Отзывы о фильме «Призраки Шэрон Тейт»
The Haunting of Sharon Tate Призраки Шэрон Тейт 2019 / США
4.2 Оцените
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Отзывы о фильме «Призраки Шэрон Тейт»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

События пятидесятилетней давности до сих пор будоражат голливудские умы. В августе 1969 года беременная актриса Шэрон Тейт, секс-дива и жена скандального режиссера Романа Полански, была зверски убита в компании друзей. В ее лос-анджелесский домик наведались агрессивные хиппи из коммуны Чарли Мэнсона, так называемой «семьи». Харизматичный лидер этого культа, фальшивый мессия, был отправлен за решетку, как и исполнители жестокого преступления. Тейт и Мэнсон продолжали и продолжают…

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