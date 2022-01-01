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События пятидесятилетней давности до сих пор будоражат голливудские умы. В августе 1969 года беременная актриса Шэрон Тейт, секс-дива и жена скандального режиссера Романа Полански, была зверски убита в компании друзей. В ее лос-анджелесский домик наведались агрессивные хиппи из коммуны Чарли Мэнсона, так называемой «семьи». Харизматичный лидер этого культа, фальшивый мессия, был отправлен за решетку, как и исполнители жестокого преступления. Тейт и Мэнсон продолжали и продолжают…