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Среди легкого развлекательного жанра часто встречаются фильмы без претензии на высокое. Именно в этом понимании собственной простоты и есть их главное очарование. Главный герой Филипп мечтает поближе познакомиться с детьми своей новой возлюбленной и отправиться вместе в отпуск. Ее сын в качестве подарка к успешной сдаче экзамена получает возможность выбрать место отдыха, и предпочтение отдается Ибице. Филиппу приходится изрядно помучиться, прежде чем согласиться на такое путешествие, ведь он не…