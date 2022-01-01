Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ибица Ибица
Киноафиша Фильмы Ибица Отзывы о фильме «Ибица»
Ibiza Ибица 2019 / США
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ибица»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Среди легкого развлекательного жанра часто встречаются фильмы без претензии на высокое. Именно в этом понимании собственной простоты и есть их главное очарование. Главный герой Филипп мечтает поближе познакомиться с детьми своей новой возлюбленной и отправиться вместе в отпуск. Ее сын в качестве подарка к успешной сдаче экзамена получает возможность выбрать место отдыха, и предпочтение отдается Ибице. Филиппу приходится изрядно помучиться, прежде чем согласиться на такое путешествие, ведь он не…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
Приложение киноафиши