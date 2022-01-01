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Мой друг робот Мой друг робот
Киноафиша Фильмы Мой друг робот Отзывы о фильме «Мой друг робот»
Robby & Toby Мой друг робот 2016 / Германия / Бельгия
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Мой друг робот»

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Тобби (Арсений Бультман) – мальчик, очень любящий изобретения и технику. Например, он спроектировал машинку, которая помогает его папе заниматься двумя любимыми вещами одновременно: читать и готовить. Но Тобби скорее теоретик, сам он ничего собрать не может – его инженерные задумки собирает мать-автомеханик. В свободное от проектирования время мальчик ни с кем не общается и терпит всевозможный буллинг от школьного задиры Джастина. Но всё радикально поменяется, когда Тобби случайно…

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