Наша рецензия

Карло (Фабио Де Луиджи) и Джулия (Валентина Лодовини) – почти идеальная пара. Обязанности в их семье распределены традиционным образом. Карло работает менеджером по персоналу и получает зарплату, а Джулия занимается домашними делами и воспитывает троих детей: дочь-подростка с непредсказуемыми сменами настроения, сына-хулигана с непреодолимой тягой к деструкции и вторую дочь, совсем малышку, которая только учится говорить. Однажды вечером Карло заявляет жене, что был бы не прочь поменяться…