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Папа за маму Папа за маму
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10 giorni senza mamma Папа за маму 2019 / Италия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Папа за маму»

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Карло (Фабио Де Луиджи) и Джулия (Валентина Лодовини) – почти идеальная пара. Обязанности в их семье распределены традиционным образом. Карло работает менеджером по персоналу и получает зарплату, а Джулия занимается домашними делами и воспитывает троих детей: дочь-подростка с непредсказуемыми сменами настроения, сына-хулигана с непреодолимой тягой к деструкции и вторую дочь, совсем малышку, которая только учится говорить. Однажды вечером Карло заявляет жене, что был бы не прочь поменяться…

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