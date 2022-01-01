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Мой друг Зигмунд Фрейд Мой друг Зигмунд Фрейд
Киноафиша Фильмы Мой друг Зигмунд Фрейд Отзывы о фильме «Мой друг Зигмунд Фрейд»
Der Trafikant Мой друг Зигмунд Фрейд 2018 / Австрия / Германия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Мой друг Зигмунд Фрейд»

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Камерное кино про большую историю, большое чувство и маленького человека стало последним фильмом Бруно Ганца. Культовый актер, среди прочего успел побывать спустившимся на Землю ангелом, Гитлером, Вергилием в аду, а напоследок сыграл великого первооткрывателя подсознания. Но его Фрейд стар, его время кончается, потому главный герой фильма — семнадцатилетний Франц из табачной лавки, только недавно покинувший рай своего детства и познавший первую страсть. Ближе к трагическому финалу, по…

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