Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Печальная история Печальная история
Киноафиша Фильмы Печальная история Отзывы о фильме «Печальная история»
Bi bei shang geng bei shang de gu shi / More than Blue Печальная история 2018 / Тайвань
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Печальная история»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
Приложение киноафиши