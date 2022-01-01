Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двойная жизнь Двойная жизнь
Киноафиша Фильмы Двойная жизнь Отзывы о фильме «Двойная жизнь»
Doubles vies / Non-Fiction Двойная жизнь 2018 / Франция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Двойная жизнь»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Умеренно успешный парижский книгоиздатель средних лет Ален (Гийом Кане) встречается с романистом Леонардом (Венсан Макен) по поводу его новой рукописи. Однако разговор быстро переходит в русло обсуждения насущных проблем индустрии, медиа и активно изменяющихся взаимоотношений автора с аудиторией. Подтянутый Ален изображает на встрече прозорливого интеллектуала, рассуждающего о пользе твитов, мессенджеров и электронного потребления текстов. А одутловатый Леонард наивно, но искренне отстаивает…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Приложение киноафиши