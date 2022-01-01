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В отдалённой испанской деревеньке ушлый заводчик продаёт своих кур. Многие из них действительно хорошо несутся, но вот курочке Турулеке не повезло: она тощая, невзрачная и, что самое страшное, не может снести ни единого яйца. Остальные в курятнике только издеваются над ней, а хозяин и не тешит себя надеждой продать её хоть кому-то. Тем не менее она случайно попадает в руки сердобольной старушки-хипстерши Изабель, с которой они подружатся, а Турулека сможет открыть в себе неожиданные…