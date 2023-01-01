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План побега 3
План побега 3, 2019: актеры и роли
Escape Plan: The Extractors
План побега 3
2019 / США
Трейлер
4.6
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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План побега 3, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Херцфелд
John Herzfeld
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Джейми Кинг
Jaime King
Девон Сава
Devon Sawa
Гарри Шам мл.
Harry Shum Jr.
Малез Джоу
Malese Jow
Фифти Сент
50 Cent
Дэниэл Бернхард
Daniel Bernhardt
Расселл Вонг
Russell Wong
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