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Вдова Вдова
Киноафиша Фильмы Вдова Отзывы о фильме «Вдова»
Вдова 2020 / Россия
5.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Вдова»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Действие этого якобы основанного на реальных событиях фильма происходит в лесах Ленинградской области. Здесь пропал мальчик, поэтому организована поисковая операция. Но её доблестные участники встретятся не только с традиционными опасностями октябрьского леса, но и с чем-то мистическим. Говорят, в этих лесах ходит призрак женщины, который убивает людей. Если вбить в поисковике, скажем, «лес в Московской области», то вам выдадут информацию либо о покупке древесины, либо о…

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Dmitriy Yolkin 4 ноября 2020, 22:47
Оценка
+ Фильм основан на реальных событиях, держит в напряжении, звуковые эффекты и музыка радуют, да и вообще у режиссера дебют - поэтому неплохо)Сюжет без всяких заморочек, и это даже хорошо,ведь после просмотра фильма не осталось вопросов что к чему)
- Фильм страшный всего местами (но это не страшно, фильм достаточно интересный)
От России мало достойных ужасов, но этот считаю неплохой!
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4 ноября 2020, 22:47 Ответить
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