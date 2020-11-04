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Действие этого якобы основанного на реальных событиях фильма происходит в лесах Ленинградской области. Здесь пропал мальчик, поэтому организована поисковая операция. Но её доблестные участники встретятся не только с традиционными опасностями октябрьского леса, но и с чем-то мистическим. Говорят, в этих лесах ходит призрак женщины, который убивает людей. Если вбить в поисковике, скажем, «лес в Московской области», то вам выдадут информацию либо о покупке древесины, либо о…