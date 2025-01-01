Сначала вы их скипали, а теперь разбираете по косточкам: как создавали титры к «Подслушано в Рыбинске», «Аутсорсу» и «Этерне»

Удивительно, но Серкана Болата нет: 7 красавчиков-актеров, которых обожают зрители Турции

Она могла продать «Сердце океана» за миллионы долларов, но не сделала этого: так почему Роза оставила камень у себя?

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)