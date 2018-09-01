24 / 25: кино и телевидение, 2018

Кино и телевидение — друзья или враги? Похожие друг на друга или совсем разные? Вместе или врозь? Вероятно, и то, и другое. Эти неоднозначные отношения раскрываются в документальном фильме «24/25: кино и телевидение» режиссеров Джанкарло Роланди и Федерико Понтиджа. Сразу подчеркивая различие в техническом плане (кино обычно идет 24 кадра в секунду, а телевидение — 25), они рассказывают удивительную историю взаимоотношений этих двух столь разных языков. Иллюстрацией к этому рассказу служат отрывки из классики кинематографа и материалы из архива телеканала RAI, а комментарием — высказывания режиссера Джузеппе Торнаторе, а также журналиста и писателя Коррадо Ауджаса. Телевидение и кино — это семейная пара, где супруги вечно ссорятся, но не могут жить порознь.