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24 / 25: кино и телевидение 24 / 25: кино и телевидение
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24 / 25: кино и телевидение, 2018

2018 / Италия
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О фильме

Кино и телевидение — друзья или враги? Похожие друг на друга или совсем разные? Вместе или врозь? Вероятно, и то, и другое. Эти неоднозначные отношения раскрываются в документальном фильме «24/25: кино и телевидение» режиссеров Джанкарло Роланди и Федерико Понтиджа. Сразу подчеркивая различие в техническом плане (кино обычно идет 24 кадра в секунду, а телевидение — 25), они рассказывают удивительную историю взаимоотношений этих двух столь разных языков. Иллюстрацией к этому рассказу служат отрывки из классики кинематографа и материалы из архива телеканала RAI, а комментарием — высказывания режиссера Джузеппе Торнаторе, а также журналиста и писателя Коррадо Ауджаса. Телевидение и кино — это семейная пара, где супруги вечно ссорятся, но не могут жить порознь.

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Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джанкарло Роланди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 24 / 25: кино и телевидение 1 постер
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