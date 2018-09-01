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Прощай, Сайгон! Прощай, Сайгон!
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Arrivederci Saigon

Прощай, Сайгон!, 2018

2018 / Италия
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О фильме

Героини фильма — молодые девушки родом из тосканской провинции, которая так отличается от знаменитой долины Кьянти: сталелитейные заводы Пьомбино, порт Ливорно, производство мопедов Vespa в Понтедере. Для них вырваться отсюда — несбыточная мечта, но на дворе 1968 год, год перемен, и все становится возможным! Девушкам предлагают поехать на гастроли по Дальнему Востоку: Манила, Гонконг, Сингапур. Предложение, от которого не стоит отказываться. «Вооруженные» музыкальными инструментами и со страстным желанием петь, они отправляются в тур, предвкушая успех, но оказываются на войне — во Вьетнаме. Спустя 50 лет «Le Stars» рассказывают о жизни среди американских солдат, военных баз, затерянных в джунглях, и музыки соул.

6.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Вильма Лабате
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прощай, Сайгон! 1 постер
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11 февраля 2019 17:07
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