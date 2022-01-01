Последний лимузин, 2013

Представьте себе: все, что вы делали раньше, теперь никому не нужно. Михаил, Андрей, Нина, Владимир, Надя и Люда — топ-менеджер, начальник цеха, старший мастер, инженер, кладовщица и рабочие московского автозавода им. Лихачева — держатся изо всех сил за привычный порядок и профессиональную гордость, чтобы выдержать в обстоятельствах, когда все вокруг рушится.

И вот, впервые за 20 лет, завод получает заказ от Министерства обороны изготовить три классических кабриолета ЗИЛ для Парада Победы на Красной площади. Директор специального цеха Михаил и его команда радостно берутся за дело, чтобы доказать, чего они стоят.