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Последний лимузин
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Последний лимузин, 2013

2013 / Россия
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Представьте себе: все, что вы делали раньше, теперь никому не нужно. Михаил, Андрей, Нина, Владимир, Надя и Люда — топ-менеджер, начальник цеха, старший мастер, инженер, кладовщица и рабочие московского автозавода им. Лихачева — держатся изо всех сил за привычный порядок и профессиональную гордость, чтобы выдержать в обстоятельствах, когда все вокруг рушится.

И вот, впервые за 20 лет, завод получает заказ от Министерства обороны изготовить три классических кабриолета ЗИЛ для Парада Победы на Красной площади. Директор специального цеха Михаил и его команда радостно берутся за дело, чтобы доказать, чего они стоят.

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2013
Режиссер
Дарья Хлёсткина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последний лимузин 1 постер
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