Постер фильма Игры разума. Альманах
1 постер
Игры разума. Альманах

18+
О фильме

Пять короткометражных работ, которые заставляют задуматься, я — хозяин своего мозга, или это мозг — мой хозяин? Каковы последствия необдуманного путешествия во времени и попытки изменить прошлое? Как себя вести, если пожилой человек не может справиться с новинками технологического прогресса? Безопасно ли оставлять ребёнка с няней-роботом? Как будет выглядеть наш мир, если все станут обладателями чипа, способного давать жизненные советы? Мы собрали самые интересные и увлекательные работы со всего света, а также подготовили небольшой сюрприз – три эксклюзивных интервью с авторами фильмов специально для нашей программы!

Страна США / Новая Зеландия / Австралия / Испания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019

