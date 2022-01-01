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Королева сердец Королева сердец
Киноафиша Фильмы Королева сердец Отзывы о фильме «Королева сердец»
Dronningen / Queen of Hearts Королева сердец 2018 / Дания / Швеция
6.4 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Королева сердец»

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Анна живёт в большом доме со своим мужем Петером. Однажды к Петеру приезжает Густав, его сын от первого брака. Юноша с ворохом типичных для подростка проблем, неуверенный, ищущий себя, непонятно — в отношениях или свободный. Скучающая в замужестве Анна всё это довольно быстро подмечает и зачем-то заводит с парнем опасную для юного сердца игру. Робкие поцелуи, затем соблазнение и резкое отстранение. Скелеты начинают сыпаться из шкафов, а молодой человек, конечно, оказывается не…

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