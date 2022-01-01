Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дефолт Дефолт
Киноафиша Фильмы Дефолт Отзывы о фильме «Дефолт»
Gukgabudoeui nal Дефолт 2018 / Корея
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Дефолт»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Мы привыкли рубить эпохи по точечным маркерам. Катастрофы, трагедии, убийства известных людей. Колумбайн, 11 сентября, Беслан, Утейа, Фукусима. Чаще всего эти события касаются нас лишь косвенно. Брызги окровавленного щебня льются из телеэкрана, лишь случайно задевая наши ботинки. Настоящие тектонические сдвиги истории происходят почти незаметно для простого человеческого взгляда. Подобно взмаху крыльев бабочки, которая способна обрушить Фудзияму. Азиатский экономический кризис 1997 года…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Приложение киноафиши