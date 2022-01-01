Наша рецензия

Мы привыкли рубить эпохи по точечным маркерам. Катастрофы, трагедии, убийства известных людей. Колумбайн, 11 сентября, Беслан, Утейа, Фукусима. Чаще всего эти события касаются нас лишь косвенно. Брызги окровавленного щебня льются из телеэкрана, лишь случайно задевая наши ботинки. Настоящие тектонические сдвиги истории происходят почти незаметно для простого человеческого взгляда. Подобно взмаху крыльев бабочки, которая способна обрушить Фудзияму. Азиатский экономический кризис 1997 года…