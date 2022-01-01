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Корпоративные животные Корпоративные животные
Киноафиша Фильмы Корпоративные животные Отзывы о фильме «Корпоративные животные»
Corporate Animals Корпоративные животные 2019 / США
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Корпоративные животные»

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Американская фирма по продаже косметики переживает не лучшие времена и пытается сменить направление бизнеса. Новой флагманской идеей стала съедобная посуда – единственная альтернатива пластику, медленно уничтожающему планету. Во главе идущей ко дну компании стоит Люси – эгоистичная и беспринципная бизнес акула. Ее красивые рекламные ролики об экологии и светлом будущем стали удачной приманкой для простаков с деньгами, готовых клюнуть на лживые слова и пустые обещания. Путь к победе…

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