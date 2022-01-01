Наша рецензия

Офицер Ко (Рю Сын-нён) всё приближается к пенсии, хотя за всю свою карьеру он так и не вырос выше капитана. Он работает с обаятельной, но непутёвой командой в отделе по борьбе с наркоторговлей. Дела упорно не получаются, раскрываемость слабая, а те бандиты, которых группа таки ловит, — мелкая сошка. Группа находит логово наркоторговцев, но как оборудовать слежку? Решение приходит экстравагантное: группа выкупает кафе напротив. Но как сделать прикрытие убедительным? Всё верно, работать в…