Наша рецензия

Карине недавно исполнилось тридцать. Ее старшая сестра вот-вот выйдет замуж. На грядущее торжество соберутся все родственники, и взволнованная мать жаждет увидеть в рядах гостей и избранника своей младшей дочери, которого давным-давно стоило познакомить со всеми. Карина бы с радостью привела телевизионного режиссера и по совместительству своего начальника Дарека, о котором раз за разом рассказывает на совместных семейных ужинах, но ситуация несколько сложнее, чем кажется. Первое время Дарек…