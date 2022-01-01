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Притворись моим женихом Притворись моим женихом
Киноафиша Фильмы Притворись моим женихом Отзывы о фильме «Притворись моим женихом»
Narzeczony na niby Притворись моим женихом 2018 / Польша
5.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Притворись моим женихом»

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Карине недавно исполнилось тридцать. Ее старшая сестра вот-вот выйдет замуж. На грядущее торжество соберутся все родственники, и взволнованная мать жаждет увидеть в рядах гостей и избранника своей младшей дочери, которого давным-давно стоило познакомить со всеми. Карина бы с радостью привела телевизионного режиссера и по совместительству своего начальника Дарека, о котором раз за разом рассказывает на совместных семейных ужинах, но ситуация несколько сложнее, чем кажется. Первое время Дарек…

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