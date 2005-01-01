Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Теория соблазна
Киноафиша Фильмы Теория соблазна
Window Theory

Теория соблазна, 2004

2004 / Канада
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Итэн — молодой бездельник и бабник, который отказывается взрослеть. У него есть своя теория соблазна, которую он проверяет на каждой встречной красотке.

Заветное правило действует безотказно, но когда Итэн узнаёт, чго его лучший друг женится на девушке его мечты, он понимает: ему нужно срочно придумать новый способ, как завоевать красавицу, по которой он вздыхал еще в школе. Но правда ли Итэн любит Стефани, или он всего лишь хочет заполучить еще один любовный трофей?

Пустившись в головокружительное романтическое приключение, Итэн не догадывается, что ему вряд ли удастся победить, если он не догадается повзрослеть.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 января 2005
Возраст 16+
Режиссер
Эндрю Пучёгль
В ролях
Кори Лардж
Кори Лардж
Дженнифер О’Делл
Люк Флинн
Люк Кирби
Люк Кирби
Пол Йоханссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Теория соблазна 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Приложение киноафиши