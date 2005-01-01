Теория соблазна, 2004

Итэн — молодой бездельник и бабник, который отказывается взрослеть. У него есть своя теория соблазна, которую он проверяет на каждой встречной красотке.



Заветное правило действует безотказно, но когда Итэн узнаёт, чго его лучший друг женится на девушке его мечты, он понимает: ему нужно срочно придумать новый способ, как завоевать красавицу, по которой он вздыхал еще в школе. Но правда ли Итэн любит Стефани, или он всего лишь хочет заполучить еще один любовный трофей?



Пустившись в головокружительное романтическое приключение, Итэн не догадывается, что ему вряд ли удастся победить, если он не догадается повзрослеть.