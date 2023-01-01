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Тишина
Киноафиша Фильмы Тишина Тишина, 2018: актеры и роли
La quietud Тишина 2018 / Аргентина
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Тишина, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пабло Траперо Pablo Trapero
В ролях
Мартина Гусман Martina Gusmán Беренис Бежо Беренис Бежо Bérénice Bejo Эдгар Рамирес Эдгар Рамирес Edgar Ramirez Хоакин Фуррьель
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
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Крушение
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