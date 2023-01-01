Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились

Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)

Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме

Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР

Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин

Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?

Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)

Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи

Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице

Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично

Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены