Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Португалка Португалка
Киноафиша Фильмы Португалка
A portuguesa / The Portuguese Woman

Португалка, 2018

2018 / Португалия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 12 ноября 2018
Режиссер
Рита Азеведу Гомеш
В ролях
Ингрид Кавен
Ингрид Кавен
Рита Дурао
Марселу Уржеги
Клара Риденштейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Португалка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши