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Постер фильма Что она сказала: Искусство Полин Каэл
6.9
Киноафиша Фильмы Что она сказала: Искусство Полин Каэл
6.9

Что она сказала: Искусство Полин Каэл

, 2019
What She Said: The Art of Pauline Kael
США / документальный / 18+
Постер фильма Что она сказала: Искусство Полин Каэл
6.9

О фильме

Документальный фильм, посвященный знаменитому кинокритику Полин Каэл. 

В ролях

Полин Кейл
Self - Critic
Джон Гуэйр
Self - Playwright
Lili Anolik
Self - Writer
Дэвид Эделстайн
Self - Critic
Грейл Маркус
Self - Critic
Gina James
Self - Daughter
Камилла Палья
Self - Author
Brian Kellow
Self - Biographer
Craig Seligman
Self - Writer
Jaime Manrique
Self - Writer
Режиссер Роб Гарнер
Сценарист Роб Гарнер
Композитор Рик Бэйтц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Дата выхода
22 марта 2019 Гонконг
2 ноября 2022 Франция
Производство 29Pictures, Good Wizard, MadPix
Другие названия
What She Said: The Art of Pauline Kael, Krytyczka. Sztuka Pauline Kael, O que Ela Disse: As Críticas de Pauline Kael, Pauline Kael ja elokuvakritiikin taide, Pauline Kael: el arte de la crítica, Qui a peur de Pauline Kael?, Seda ütles Pauline Kael, Αυτό που είπε: Η τέχνη της Πολίν Κέιλ, Что она сказала: Искусство Полин Кейл, Qui a peur de Pauline Kael ?

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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