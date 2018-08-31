What She Said: The Art of Pauline Kael, Krytyczka. Sztuka Pauline Kael, O que Ela Disse: As Críticas de Pauline Kael, Pauline Kael ja elokuvakritiikin taide, Pauline Kael: el arte de la crítica, Qui a peur de Pauline Kael?, Seda ütles Pauline Kael, Αυτό που είπε: Η τέχνη της Πολίν Κέιλ, Что она сказала: Искусство Полин Кейл, Qui a peur de Pauline Kael ?
Рейтинг фильма
6.9
Оцените10 голосов
6.9IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Paul SchraderМы говорим не о кинокритике, а о Полин Каэл, и — в конце концов — то, что продвигала Каэл, было не кино. Это была она сама.
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