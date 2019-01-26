Lapü, 2018

Юной Дорис приснился сон, который она не знает, как интерпретировать, поэтому она рассказывает обо всем своей бабушке и традиционному врачу поселения. Она понимает, что ее кузина, которая умерла несколько лет назад, просит эксгумировать ее останки и перезахоронить их на семейном кладбище. Этот ритуал, называемый Вторыми Похоронами, является наиболее важным событием в жизни племени Вайуу и представляет собой процесс катарсиса, который заставит Дорис вступить в непосредственный контакт со смертью, духовным миром и воспоминаниями ее двоюродной сестры.