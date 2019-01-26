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Lapü

Lapü, 2018

2018 / Колумбия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Юной Дорис приснился сон, который она не знает, как интерпретировать, поэтому она рассказывает обо всем своей бабушке и традиционному врачу поселения. Она понимает, что ее кузина, которая умерла несколько лет назад, просит эксгумировать ее останки и перезахоронить их на семейном кладбище. Этот ритуал, называемый Вторыми Похоронами, является наиболее важным событием в жизни племени Вайуу и представляет собой процесс катарсиса, который заставит Дорис вступить в непосредственный контакт со смертью, духовным миром и воспоминаниями ее двоюродной сестры.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 26 января 2019
Режиссер
Сесар Алехандро Джеймс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Lapü 2 постера
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