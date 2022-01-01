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Tremors
Отзывы о фильме «Tremors»
Temblores / Tremors
Tremors
2019 / Франция / Гватемала / Люксембург
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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