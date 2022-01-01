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Та, которой не было Та, которой не было
Киноафиша Фильмы Та, которой не было Отзывы о фильме «Та, которой не было»
Celle que vous croyez / Who You Think I Am Та, которой не было 2019 / Франция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Та, которой не было»

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Героине Жюльет Бинош по имени Клэр пятьдесят с чем-то, она разведена, воспитывает двух мальчиков-подростков и преподает французскую литературу в университете. Еще она встречается с мужчиной моложе нее, но, когда тот дает понять, что не питает глубоких чувств к женщине, Клэр решает взять свое. Создав поддельный аккаунт в «фэйсбуке», Клэр через переписку втирается в доверие к лучшему другу своего любовника. Его зовут Алекс, он фотограф, и вскоре флирт в чате оборачивается чем-то…

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