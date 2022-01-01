Наша рецензия

Героине Жюльет Бинош по имени Клэр пятьдесят с чем-то, она разведена, воспитывает двух мальчиков-подростков и преподает французскую литературу в университете. Еще она встречается с мужчиной моложе нее, но, когда тот дает понять, что не питает глубоких чувств к женщине, Клэр решает взять свое. Создав поддельный аккаунт в «фэйсбуке», Клэр через переписку втирается в доверие к лучшему другу своего любовника. Его зовут Алекс, он фотограф, и вскоре флирт в чате оборачивается чем-то…