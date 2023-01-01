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Сестры
Сестры, 2019: актеры и роли
Kiz Kardesler / A Tale of Three Sisters
Сестры
2019 / Турция / Германия / Нидерланды / Греция
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Сестры, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмин Элпер
Emin Alper
В ролях
Джемре Эбуззия
Мюфит Каяджан
Müfit Kayacan
Кубилай Тунчер
Kubilay Tunçer
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