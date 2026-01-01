Меню
Киноафиша Фильмы Прощай, сын мой Награды и номинации фильма Прощай, сын мой

Награды и номинации фильма Прощай, сын мой 2019

Берлинале 2019 Берлинале 2019
Лучшая актриса
Победитель
Лучший актер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019 Кинофестиваль в Торонто 2019
Лучший фильм
Номинант
