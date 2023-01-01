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Земля под моими ногами
Киноафиша Фильмы Земля под моими ногами Земля под моими ногами, 2019: актеры и роли
Der Boden unter den Füssen / The Ground Beneath My Feet Земля под моими ногами 2019 / Австрия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Земля под моими ногами, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мари Кройцер Мари Кройцер Marie Kreutzer
В ролях
Валери Пахнер Валери Пахнер Valerie Pachner Пиа Хирцеггер Пиа Хирцеггер Pia Hierzegger Мави Хёрбигер Мави Хёрбигер Mavie Hörbiger Мишель Бартель Michelle Barthel
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