В страшной автомобильной аварии мальчик теряет родителей. Остаться в одиночестве ему не дает любящая бабушка, которая помогает внуку не повесить нос и пережить эти темные времена. Вот только это лишь начало трудностей. На новом месте юноша встречает таинственную женщину, соблазняющую бесплатными сладостями. Ею оказывается самая настоящая ведьма. Эти злые существа из сказок реальны, ненавидят детей и мечтают превратить их в беспомощных животных, только бы не чувствовать противного запаха. Такие…
Первые минут 40 в кадре нет белых актёров, возможно это можно оправдать штатом, но в любом случае пахнет расизмом
Не понимаю, для кого он снят, и еще не понимаю, как такой режиссёр смог сделать это, так же образы ведьм скучны и просто не интересны, как и весь фильм.
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