Наша рецензия

В страшной автомобильной аварии мальчик теряет родителей. Остаться в одиночестве ему не дает любящая бабушка, которая помогает внуку не повесить нос и пережить эти темные времена. Вот только это лишь начало трудностей. На новом месте юноша встречает таинственную женщину, соблазняющую бесплатными сладостями. Ею оказывается самая настоящая ведьма. Эти злые существа из сказок реальны, ненавидят детей и мечтают превратить их в беспомощных животных, только бы не чувствовать противного запаха. Такие…