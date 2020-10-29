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Ведьмы Ведьмы
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The Witches Ведьмы 2020 / США
6.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Ведьмы»

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В страшной автомобильной аварии мальчик теряет родителей. Остаться в одиночестве ему не дает любящая бабушка, которая помогает внуку не повесить нос и пережить эти темные времена. Вот только это лишь начало трудностей. На новом месте юноша встречает таинственную женщину, соблазняющую бесплатными сладостями. Ею оказывается самая настоящая ведьма. Эти злые существа из сказок реальны, ненавидят детей и мечтают превратить их в беспомощных животных, только бы не чувствовать противного запаха. Такие…

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Станислав Ян 29 октября 2020, 16:01
Оценка
Прекрасная сказка Земекиса на музыку Алана Сильвестри. Будет интересна не только детям, но и взрослым. Сказка и пугает, и смешит, и учит доброму. Наконец, снято что-то для подростков. Однозначно в избранное.
29 октября 2020, 16:01 Ответить
Anastasia Remiga 30 октября 2020, 23:29
Мне не понравилось ( всегда не критично отношусь к кино. На красивую Энн не получилось посмотреть, её просто мало , да и фильм в целом слишком детский.
30 октября 2020, 23:29 Ответить
Алексей Князькин 4 ноября 2020, 14:06
Оценка
Фильм ужасен, скучно, не интересно, нет никакого смысла, многие моменты в фильме не развиваются, они просто есть как факт, конец тоже не порадовал
Первые минут 40 в кадре нет белых актёров, возможно это можно оправдать штатом, но в любом случае пахнет расизмом
Не понимаю, для кого он снят, и еще не понимаю, как такой режиссёр смог сделать это, так же образы ведьм скучны и просто не интересны, как и весь фильм.
4 ноября 2020, 14:06 Ответить
Ярик Симонов 4 ноября 2020, 20:11
Оценка
Ходили с дочкой, ей понравилось! Надеемся, что будет вторая часть!
4 ноября 2020, 20:11 Ответить
angela.gronskaya 4 ноября 2020, 21:30
Самый бредовый фильм,какой только видела за последние годы. Детский фильм не несет ничего,кроме разочарования и грусти от сюжета. Не тратьте свое время и деньги на бредовый сюжет,зря потраченное время.
4 ноября 2020, 21:30 Ответить
Алёна Беляева 4 ноября 2020, 22:07
Оценка
Фильм наитупейший! Переснят с точно такого же старого на новом фоне, чего до просмотра просто не знала. Энн Хетуэй, конечно, красотка и сыграла прекрасно, но сам сюжет... Тупые ведьмы, тупая бабка, которая стоит на стрёме, пока мыши открывают дверь, вместо того, чтобы открыть самой; чему-то радуется, сообща внуку, что жить ему всего лет 10. Тупой администратор, тупые родители толстого обжоры. Одни мыши молодцы - и весёлые, и умные. Понравился только кот, потому что он КОТ, а котиков я люблю :)
4 ноября 2020, 22:07 Ответить
Ирина Гончарова 14 ноября 2020, 12:11
Оценка
К сожалению Земекис снял ерунду. Повтор, к тому же не очень умный. Ярко и очень неинтересно. Не советую смотреть, потеряете время, и, главное, не водите туда детей.
14 ноября 2020, 12:11 Ответить
anastasiys83 14 ноября 2020, 19:22
Оценка
Ходили с дочкой, ей 9 лет, нам очень понравилось... просмотрели ни разу не зевнув))) Рекомендую!
14 ноября 2020, 19:22 Ответить
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