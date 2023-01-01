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Пятеро друзей и долина динозавров
Пятеро друзей и долина динозавров, 2018: актеры и роли
Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier
Пятеро друзей и долина динозавров
2018 / Германия
5.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Пятеро друзей и долина динозавров, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Марзук
Mike Marzuk
В ролях
Якоб Маченц
Jacob Matschenz
Петер Прагер
Мелика Форутан
Melika Foroutan
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