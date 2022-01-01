Наша рецензия

Индийское кино давно перестали называть смешным и провинциальным. За последние десять лет кинематографисты из Болливуда освоили все передовые технологии и даже скептиков заставили уважать свои танцы, витальность и традиционные ценности. Единственное, что регулярно подводило новых героев — это попытки догнать и перегнать Голливуд. Ошибка, которой грешат не только индийцы, но даже наши соотечественники. Особенно наши соотечественники. Догнать и перегнать Голливуд. Режиссёр Виджай Кришна…