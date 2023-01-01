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Подглядывающий
Подглядывающий, 1960: актеры и роли
Peeping Tom
Подглядывающий
1960 / Великобритания
7.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Подглядывающий, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Пауэлл
Michael Powell
В ролях
Карлхайнц Бём
Karlheinz Böhm
Мойра Ширер
Moira Shearer
Анна Мэсси
Anna Massey
Максин Одли
Maxine Audley
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