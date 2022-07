1 Hercules Climbs The White Mountain Robin Foster 3:53

2 Misty Robin Foster 2:36

3 How Soon Is Now Robin Foster 3:14

4 Crackhead Robin Foster 2:08

5 Getting To Know Robin Foster 4:12

6 Come Back Robin Foster 0:46

7 Closer Robin Foster 3:43

8 Transition Part 1 Robin Foster 1:00

9 Transition Part 2 Robin Foster 1:35

10 People Can't Get Here Robin Foster 2:12

11 Untogether End Theme Robin Foster 2:52