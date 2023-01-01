«Во всем виноват»: дочь Стриженовой заговорила о мучениях, пережитых в браке

Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы

Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу

Тест: кто вы из группы BTS?

Женщины с этими именами всегда главные в семье: муж на вторых ролях

У советского Алена Делона было двое внебрачных детей: выиграли в генетическую лотерею (фото)

Так и не отмылась: Тихомирова из «Обратной стороны Луны» угодила в скандал 18+

Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России

Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки

Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой

Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура