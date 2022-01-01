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Остров Бергмана Остров Бергмана
Киноафиша Фильмы Остров Бергмана Отзывы о фильме «Остров Бергмана»
Bergman Island Остров Бергмана 2021 / Франция
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Остров Бергмана»

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Взятая в аренду машина аккуратно заезжает на паром, идущий на шведский остров Форе. Для людей, влюбленных в кино, это место имеет особое значение. На Форе много лет жил и работал великий шведский режиссер Ингмар Бергман. Здесь он в 2007 году и скончался, оставив после себя дом, ныне превращенный в резиденцию для творческих личностей. Именно сюда на целое лето приезжают Крис (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот). Они тоже режиссеры. Они любят Бергмана. На Форе они собираются поработать над новыми…

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