Наша рецензия

Взятая в аренду машина аккуратно заезжает на паром, идущий на шведский остров Форе. Для людей, влюбленных в кино, это место имеет особое значение. На Форе много лет жил и работал великий шведский режиссер Ингмар Бергман. Здесь он в 2007 году и скончался, оставив после себя дом, ныне превращенный в резиденцию для творческих личностей. Именно сюда на целое лето приезжают Крис (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот). Они тоже режиссеры. Они любят Бергмана. На Форе они собираются поработать над новыми…