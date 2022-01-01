Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мейнстрим Мейнстрим
Киноафиша Фильмы Мейнстрим Отзывы о фильме «Мейнстрим»
Mainstream Мейнстрим 2020 / США
5.7 Оцените
16 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Мейнстрим»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фрэнки (Майя Хоук) – часть разочарованного поколения, мечтающего добиться успеха в мире эмодзи и лайков. По вечерам она работает барменом, чтобы оплатить аренду, а днем слоняется по Лос-Анджелесу, снимая небольшие видеоролики для своего маленького YouTube-канала. Запечатлев однажды на камеру Линка (Эндрю Гарфилд) в костюме крысы, который на ходу сочиняет перед покупателями антипотребительский манифест, девушка хватается за свой счастливый билет и набирает тысячи просмотров. Вскоре,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
Приложение киноафиши