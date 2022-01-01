Наша рецензия

Фрэнки (Майя Хоук) – часть разочарованного поколения, мечтающего добиться успеха в мире эмодзи и лайков. По вечерам она работает барменом, чтобы оплатить аренду, а днем слоняется по Лос-Анджелесу, снимая небольшие видеоролики для своего маленького YouTube-канала. Запечатлев однажды на камеру Линка (Эндрю Гарфилд) в костюме крысы, который на ходу сочиняет перед покупателями антипотребительский манифест, девушка хватается за свой счастливый билет и набирает тысячи просмотров. Вскоре,…