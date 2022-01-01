|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Chitta Ve
|Babu Haabi, Shahid Mallya, Bhanu Prtap / Amit Trivedi
|4:47
|2
|Da Da Dasse
|Kanika Kapoor, Babu Haabi / Amit Trivedi
|4:01
|3
|Ikk Kudi
|Shahid Mallya / Amit Trivedi
|4:03
|4
|Ud - Daa Punjab
|Vishal Dadlani, Amit Trivedi / Amit Trivedi
|4:35
|5
|Hass Nache Le
|Shahid Mallya / Shellee
|4:30
|6
|Vadiya
|Amit Trivedi
|4:29
|7
|Ikk Kudi - Reprised Version
|Diljit Dosanjh / Amit Trivedi
|4:07
|8
|Ikk Kudi - Club Mix
|Alia Bhatt, Diljit Dosanjh / Amit Trivedi
|4:15