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Летящий Пенджаб
Киноафиша Фильмы Летящий Пенджаб Музыка из фильма «Летящий Пенджаб» (2016)
Udta Punjab Летящий Пенджаб 2016 / Индия
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Музыка из фильма «Летящий Пенджаб» (2016)

Вся информация о фильме
Udta Punjab (Original Motion Picture Soundtrack)
Udta Punjab (Original Motion Picture Soundtrack) 8 композиций. Babu Haabi, Shahid Mallya, Bhanu Prtap, Kanika Kapoor, Babu Haabi, Shahid Mallya, Vishal Dadlani, Amit Trivedi, Amit Trivedi, Diljit Dosanjh, Alia Bhatt, Diljit Dosanjh
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Chitta Ve Babu Haabi, Shahid Mallya, Bhanu Prtap / Amit Trivedi 4:47
2 Da Da Dasse Kanika Kapoor, Babu Haabi / Amit Trivedi 4:01
3 Ikk Kudi Shahid Mallya / Amit Trivedi 4:03
4 Ud - Daa Punjab Vishal Dadlani, Amit Trivedi / Amit Trivedi 4:35
5 Hass Nache Le Shahid Mallya / Shellee 4:30
6 Vadiya Amit Trivedi 4:29
7 Ikk Kudi - Reprised Version Diljit Dosanjh / Amit Trivedi 4:07
8 Ikk Kudi - Club Mix Alia Bhatt, Diljit Dosanjh / Amit Trivedi 4:15
Доступен список песен из фильма «Летящий Пенджаб» (2016) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Летящий Пенджаб» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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