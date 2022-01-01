Наша рецензия

1970 год. 20-й конкурс «Мисс Мира». Событие, которое приковывает к себе внимание телекамер и журналистов по всей планете. В эти дни Лондон становится эпицентром жарких противостояний. Главное из них происходит на сцене известного концертного зала Альберт-холл, где конкурсантки со всего мира сражаются за корону и титул самой красивой девушки на потеху мужчинам. Многие участницы приехали, чтобы добиться признания внешних данных и выиграть денежный приз, и лишь некоторые из них хотят…