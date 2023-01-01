Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Рок дог 3: Битва за бит"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ландромат
Ландромат, 2019: актеры и роли
The Laundromat
Ландромат
2019 / США
Трейлер
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Ландромат, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг
Steven Soderbergh
В ролях
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Гэри Олдман
Gary Oldman
Мелисса Рауш
Melissa Rauch
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Алекс Петтифер
Alex Pettyfer
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Дэвид Швиммер
David Schwimmer
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Роберт Патрик
Robert Patrick
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»