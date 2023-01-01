Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Рок дог 3: Битва за бит" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ландромат Ландромат
Киноафиша Фильмы Ландромат Ландромат, 2019: актеры и роли
The Laundromat Ландромат 2019 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ландромат, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Мелисса Рауш Мелисса Рауш Melissa Rauch Маттиас Шонартс Маттиас Шонартс Matthias Schoenaerts Алекс Петтифер Алекс Петтифер Alex Pettyfer Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Дэвид Швиммер Дэвид Швиммер David Schwimmer Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши